IMSA, Filipe Albuquerque: “aumentar a vantagem para chegar ao título” | AutoSport

Filipe Albuquerque já está no Canadá para a sétima jornada do Campeonato Norte Americano de Resistência. O piloto português e o seu companheiro de equipa Ricky Taylor de tudo farão para cruzarem a linha de meta no primeiro lugar e conseguir consolidar a primeira posição nas contas do campeonato.

Filipe Albuquerque nunca correu no circuito de Motorsport Park em Toronto, mas acredita numa adaptação rápida: “Nem eu nem a equipa conhecemos o circuito, mas o Ricky (Taylor) já lá correu e tem por isso maior perceção daquilo que vamos encontrar. Apesar de não sabermos como será o ‘balance of performance’ do Acura para esta corrida, o facto de ser uma pista com curvas rápidas será uma mais-valia para o nosso carro. Por isso mantemos o foco…”, começou por explicar o piloto português.

Assim, os objetivos estão muito claros para a dupla luso-americana: “Vimos de uma vitória, a motivação está em alta e aliado a isso estamos na frente do Campeonato. Por isso subir ao lugar mais alto do pódio é a nossa principal meta. Queremos muito aumentar a vantagem na frente para conseguirmos o título de campeões no final da época”, concluiu.

Filipe entra em pista amanhã, dia 1 de Julho para a realização do primeiro treino livre. Para sábado, dia 2 está reservada a qualificação. No Domingo a corrida arranca pelas 20.05h e terá duração de 2h40m.