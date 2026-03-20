IMSA: Filipe Albuquerque assegura terceiro lugar na grelha para as 12 Horas de Sebring

Filipe Albuquerque garantiu esta sexta‑feira o terceiro tempo na qualificação para a edição de 2026 das 12 Horas de Sebring, segunda prova do IMSA SportsCar Championship, ao registar 1m46,298s com o Cadillac V-Series.R #10 da Wayne Taylor Racing, a apenas 0,145s da pole position e assegurando um lugar na segunda linha da grelha.

No sempre exigente Sebring International Raceway, conhecido pelos ressaltos e pelo asfalto irregular, o piloto de Coimbra voltou a destacar-se num pelotão GTP muito competitivo, confirmando o bom nível exibido nos treinos livres. Apesar de não ter alcançado o melhor tempo, Albuquerque mostrou-se satisfeito com o desempenho global. “Estou satisfeito com este terceiro lugar. Claro que o meu ego ficaria melhor se estivesse na pole, mas para uma corrida de 12 horas estar em primeiro ou terceiro é pouco expressivo, sobretudo num circuito como este, onde os percalços acontecem a todo o instante e onde nada pode ser dado como adquirido”, afirmou.

O português sublinhou que a chave estará menos na posição de partida e mais na execução ao longo da maratona. “A corrida vai ser longa e dura, onde a fiabilidade e a gestão do tráfego ao longo da corrida são fatores decisivos. O carro está com um bom equilíbrio e sinto que temos ritmo para lutar pela vitória”, acrescentou, confiante no trabalho da estrutura da Wayne Taylor Racing.

Objetivo: inverter a tendência em Sebring

Sebring é uma das provas historicamente mais difíceis para Albuquerque, que já assumira, antes do fim de semana, a ambição de “inverter a tendência” no traçado da Florida, depois de um arranque de época menos positivo em Daytona. O português partilhará o Cadillac #10 com Ricky Taylor e Will Stevens, num trio apontado à luta pelos lugares cimeiros numa grelha de 55 carros e forte concorrência entre construtores.

A partida para as 12 Horas de Sebring está marcada para este sábado, às 14h00 em Portugal continental, com transmissão em directo nos canais Sport TV 4 e Sport TV 5 e em imsa.tv, permitindo acompanhar de perto a tentativa de Albuquerque de voltar aos pódios numa das clássicas maiores do endurance mundial.