IMSA: Filipe Albuquerque arranca este fim-de-semana com as 24h de Daytona | AutoSport

O ‘Roar before the Rolex 24’ que tem lugar este fim-de-semana de 20 e 21 de janeiro marca o arranque da edição 2024 das emblemáticas 24h de Daytona que terá a prova propriamente dita a 27 e 28 de janeiro. Filipe Albuquerque volta a enfrentar a maratona americana pela 12ª vez com o intuito de voltar a vencer a prova mais importante do calendário IMSA, Campeonato Norte Americano de Resistência.

O arranque da temporada ao volante do Acura da Wayne Taylor Racing renova as esperanças do piloto de Coimbra de conseguir vencer a corrida, mas sobretudo de começar desde cedo a trilhar o caminho para o título que infelizmente lhe tem escapado nos últimos anos.

“Este fim-de-semana será de adaptação depois de um período sem competição propriamente dita. Vai ser a melhor altura para analisar o trabalho dos nossos adversários e perceber onde nos situamos sabendo, no entanto, que pelas mais diversas razões, somos uma das equipas favoritas. Temos uma boa estrutura, maior que em anos anteriores, um bom conjunto de pilotos e este ano estamos mais cientes das capacidades do nosso carro que já não representa qualquer novidade para nós”, explicou.

Dito isto Filipe começa o ano com os objectivos bem delineados: “Ganhar, o maior número de provas, em especial Daytona e vencer o Campeonato. Já fiquei em segundo lugar vezes suficientes”, referiu o piloto português em tom de brincadeira.

O programa deste fim-de-semana prevê várias sessões de treinos livres para no domingo, 21 de janeiro se realizar a sessão de qualificação com vista à prova propriamente dita que terá lugar no fim-de-semana seguinte de 27 e 28 de janeiro. Todas as informações em imsa.com