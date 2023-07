IMSA, Filipe Albuquerque: “Acredito que esta corrida tenha sido o ponto de viragem” | AutoSport

A vitória parecia tão bem encaminhada, mas mais uma vez a sorte da corrida não sorriu a Filipe Albuquerque. Mas as boas notícias são que o azar já se fartou do português que conseguiu finalmente regressar aos pódios depois de uma série de corridas em que o bom andamento não se traduziu em bons resultados por motivos fora do controlo do piloto e da sua equipa.

Mas no Canadian Tire Motorsport Park, o #10 da WTR de Ricky Taylor e Albuquerque regressou ao pódio, num fim de semana em que os Acura dominaram, com o #60 da Meyer Shank Racing a levar a melhor.

O segundo lugar acaba por ser um resultado muito importante para a dupla luso-americana: “Estamos muito contentes com o resultado. Foi uma boa corrida, com altos e baixos e com as bandeiras amarelas a terem um papel preponderante no desenrolar da prova. A determinada altura até nos favoreceu, mas no final, retirou-nos a vitória que parecia certa. São assim as corridas. O importante para nós, foi termos mantido o habitual registo de lutar pela vitória e não termos tido percalços que nos arredassem dessa luta. Acredito que esta corrida tenha sido o ponto de viragem para nós. Felizes por regressar aos bons resultados”, explicou Filipe Albuquerque.

O Campeonato Norte Americano de Resistência preza pelas corridas sempre atípicas onde os vencedores são sempre uma incógnita e onde, por norma, as decisões do título ficam para a última corrida. Ainda com metade campeonato por disputar, Filipe acredita que nada está perdido: “Vamos continuar a fazer o nosso trabalho e a procurar os melhores resultados possíveis. Mais perto do final fazemos as contas. Para nós é importante manter os bons registos e regressar às vitórias. É com esse objectivo que vamos enfrentar as próximas corridas dentro de poucas semanas”, concluiu o piloto de Coimbra.

A próxima jornada do IMSA acontece a 21 e 22 de julho em Lime Rock Park.

Foto: IMSA /Michael L. Levitt