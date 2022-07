IMSA, Filipe Albuquerque: “Aconteceu de tudo e sofremos com as consequências” | AutoSport

Filipe Albuquerque e Ricky Taylor estiveram em modo azar na corrida do Canadá do Campeonato Norte Americano de Resistência. A dupla da Wayne Taylor Racing partiu da segunda posição da grelha e tinha tudo para conseguir chegar à vitória, mas, contratempos atrás de contratempos, fizeram com que o sexto lugar fosse o resultado possível.

Um resultado inglório, que afasta a dupla do Acura #10 da liderança do Campeonato. Filipe não escondeu a frustração: “Aconteceu de tudo e sofremos com as consequências, o que nos deixa muito desiludidos. Arrancamos e mantivemos a segunda posição. Um furo obrigou-nos a uma ida às boxes e claro, cair para o último lugar. Depois perdemos muito tempo a tentar passar um adversário. Repensamos a estratégia e encetamos a recuperação. Mas o pior estava para vir: quando éramos segundos fomos abalroados por um adversário. Caímos para quatro. Seguimos focados em recuperar, mas o Ricky teve um toque com um adversário, bateu na parede e daí em diante só nos restou levar o carro até ao final e resignarmo-nos com o resultado”, explicou.

Um desfecho mau em termos de Campeonato, mas que não leva Filipe Albuquerque a desistir: “Perdemos muitos pontos para o nosso principal rival. Fica tudo mais complicado, mas não impossível. Não nos damos por vencidos e vamos fazer tudo para inverter a situação nas restantes corridas. Temos de confiar no nosso trabalho”, rematou o piloto.