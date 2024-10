IMSA, Filipe Albuquerque abandona: carro acidentado ‘trama’ Wayne Taylor Racing

A última corrida do ano do Campeonato Norte-Americano de Resistência, as icónicas 10h de Petit Le Mans, poderiam ter-se desdobrado em diversas narrativas. De uma vitória quase certa a um acidente que poderia ter sido trágico, o destino parecia pronto para surpreender. No entanto, no meio do infortúnio, o melhor possível aconteceu: um acidente que, apesar de forçar o abandono de Filipe Albuquerque, Ricky Taylor e Brendon Hartley, não deixou feridos. E tinha forte potencial para isso! Esse revés é um reflexo perfeito das duas últimas temporadas dos pilotos ao comando do Acura da Wayne Taylor Racing, repletas de azares e imprevistos.

Os pilotos largaram da quinta posição da grelha para as 10h de corrida. Paulatinamente foram subindo posições na tabela, fazendo uma corrida consistente e lutando por aquilo que queriam, terminar o ano a vencer. E tal como em muitas outras corridas tudo parecia estar a acontecer da forma certa: “Estávamos muito bem na corrida. Sempre fortes, rápidos, consistentes e sem erros. Parecia a corrida perfeita. Nos meus dois ‘stints’ estive sempre na frente da prova. A cerca de 30 minutos do final, também na frente, o Ricky não conseguiu evitar um carro batido sem luzes parado a meio do traçado. Naquilo que podia ter sido um cenário de horror, a sorte, mesmo assim, esteve do nosso lado. O Ricky bateu com a lateral, o carro ficou maltratado, mas não houve danos físicos, felizmente. Um sentimento de impotência e tristeza, mas por outro lado, de alivio”, explicou Filipe Albuquerque.

Filipe dá assim por terminada mais uma época no IMSA na esperança de que a próxima que se avizinha seja em tudo diferente: “Há oito anos que acabo a época assim com uma profunda tristeza e sem conseguir perceber o porquê de estas coisas acontecerem de forma tão sistemática. O ano passado nesta mesma corrida acabei com um acidente violento e no hospital, este ano o Ricky com este cenário. Fica sempre na nossa cabeça a pergunta: quando é que isto muda? Quero e vou acreditar que será já na próxima época”, rematou visivelmente incomodado com tudo o que tem vindo a acontecer.

Chega ao fim a época 2024 e brevemente boas notícias surgirão para ânimo do piloto português com vista à temporada de 2025.