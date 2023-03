IMSA, Filipe Albuquerque: “A regulamentação é para todos e para ser cumprida” | AutoSport

Filipe Albuquerque e os seus companheiros de equipa da Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport passaram a liderar a tabela classificativa do Sportscar Championship da IMSA no seguimento da sanção disciplinar à Meyer Shank Racing por competir em Daytona com pressões de pneus mais baixas do que aquelas determinadas pelo fornecedor e ter ainda, adulterado o software que comunica para o sistema de monitorização da competição.

Tanto a equipa como os pilotos perderam 200 dos seus 350 pontos no campeonato somados na corrida inaugural, todos os pontos da Michelin Endurance Cup, o prémio monetário da corrida, assim como uma multa de 50.000 dólares. O engenheiro de equipa Ryan McCarthy está indefinidamente suspenso do paddock com as suas credenciais IMSA revogadas. Além disso, Mike Shank tem pena suspensa até 30 de junho.

Com isto, e numa altura em que se avizinha a segunda prova da temporada em Sebring, no fim-de-semana de 18 e 19 de março, esta penalização foi uma surpresa para todos, mas claro de bom grado para o piloto português.

“A regulamentação é para todos e para ser cumprida. Por isso, se não estavam em conformidade têm de ser penalizados. Mas infelizmente, só os pontos do campeonato foram retirados, a vitória na prova não. É um contrassenso que não nos deixa felizes, mas é o que é. Gostamos de vencer em pista em situação de igualdade, por isso, aquilo que não nos derruba deixa-nos mais fortes. Vamos para Sebring focados na vitória e em conseguir consolidar o primeiro lugar da tabela”, explicou Filipe Albuquerque.

No fim de semana da segunda prova do IMSA, Albuquerque estará ainda aos comandos do Oreca LMP2 da United Autosports para a ronda de abertura da 11ª temporada do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) na mesma pista da prova do campeonato norte-americano.