IMSA, Filipe Albuquerque à procura da primeira vitória: “Não vencemos mas somos os mais regulares” | AutoSport

A penúltima jornada do Campeonato Norte Americano de Resistência decorre este fim-de-semana de 16 e 17 de Setembro no emblemático circuito de Indianapolis. Filipe Albuquerque e Ricky Taylor lideram a tabela classificativa e são fortes candidatos à vitória. Resultado que esperam alcançar para manterem a primeira posição e para chegarem ao derradeiro confronto numa posição mais confortável.

O sonho de chegar ao título americano continua a ser a maior fonte de motivação do piloto português. Filipe Albuquerque tem somado sucessos em solo americano, mas o título tem escapado, sempre, por muito pouco.

Esta época, apesar de já terem somado vários pódios, ainda não conseguiram uma vitória, pelo que esse é um objectivo que querem concretizar: “Não temos vitórias, mas somos a equipa mais regular, daí o primeiro posto. É importante para nós, quando só faltam duas corridas para o final, não perder pontos, por isso a vitória é importante. Tivemos oportunidade de testar o Acura nesta pista e estamos a preparar a corrida no simulador. Está tudo no caminho certo”, começou por explicar o piloto da Wayne Taylor Racing.

No entanto, não há corridas iguais no IMSA e nada pode ser dado como certo: “São provas muito disputadas, com muitas lutas e completamente imprevisíveis. Sabemos o que temos de fazer e esperamos que o resultado aconteça”, concluiu Filipe Albuquerque.

A jornada de Indianapolis será a última com uma corrida ‘sprint’ de 2h40 minutos e terá lugar no Domingo pelas 17.10h e com transmissão em imsa.tv.com