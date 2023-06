IMSA, Filipe Albuquerque: “A minha cabeça continua a repetir: ‘como é que isto é possível?'” | AutoSport

Filipe Albuquerque foi forçado a desistir em Watkins Glen após uma série de contratempos, alguns deles muito estranhos, na prova das 3 Horas do The Glen, que contava para a Endurance Cup do WeatherTech Sportscar Championship.

A quinta jornada do campeonato norte-americano, foi muito madrasta para Filipe Albuquerque. Aconteceram coisas muito estranhas e a sequência de azares do piloto português e da Wayne Taylor Racing durante toda a temporada tem sido uma constante.

O trio da Wayne Taylor Racing largou para as seis horas de competição da terceira posição da grelha e logo o stint de Louis Delétraz não foi feliz, com problemas no sensor de travões e penalizações para cumprir. A performance ganhou novo fôlego quando Albuquerque passou para o volante do Acura ARX-06 nº10. O piloto português já estava na luta pelo primeiro lugar, quando perdeu a roda traseira do LMDh já perto do final do seu ‘stint’, seguindo-se mais penalizações para cumprir e duas voltas perdidas para o líder. A equipa não se deu por vencida e lutou por chegar ao top 5, no entanto, uma sequência de outros problemas, nomeadamente de travões forçaram ao abandono.

“A minha cabeça continua a repetir: “como é que isto é possível?!”. Temos andamento, estamos na luta e do nada, tudo fica virado do avesso. Foi a primeira vez que tivemos problemas mecânicos, mas mais uma vez, sempre com excelente andamento”, explicou o piloto luso após um fim de semana complicado. “É frustrante. Não sei se é azar, se o que é, mas que as coisas não estão a funcionar para o nosso lado, não estão. Estaremos de volta na próxima corrida mais fortes e mais determinados! Os infortúnios não nos vão vencer, isso é certo!”.

A próxima corrida do IMSA acontece já no próximo fim de semana de 8 e 9 de julho no Canadá.