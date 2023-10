IMSA, Filipe Albuquerque: “A imprevisibilidade é boa” | AutoSport

Como habitualmente, o campeonato americano de resistência leva a discussão até a última prova. Num ano em que os GTP entraram em cena, Filipe Albuquerque tem sido uma das estrelas e vê com bons olhos a incerteza dos resultados.

É a incerteza que traz ainda mais encanto a uma competição que tem crescido de ano para ano, dando boas corridas, com grandes carros e excelentes pilotos. Albuquerque, que está na luta pelo título, mostrou-se agradado com a incerteza e a imprevisibilidade da competição. Em declarações ao autosport.com, admitiu que não sabe o que esperar da prova em Petit Le Mans, onde o campeonato se decide:

“Não sabemos quem será competitivo, não sabemos quão competitivos seremos em cada evento e os problemas de fiabilidade podem surgir a qualquer momento. E é isso que está a acontecer a todos nós. Vamos para a última corrida do ano ainda com a possibilidade de problemas de fiabilidade. Vimos o BMW #24 em Indianápolis a ter problemas [elétricos], por isso estas coisas acontecem. Especialmente numa época de DPi com o Ricky, sabíamos exatamente o que esperar de cada evento; sabíamos que íamos ser competitivos em Daytona, sabíamos que não éramos nada competitivos em Long Beach, mas depois sabíamos que éramos bons em Laguna e em Watkins Glen. Nesses casos, é possível prever como atacar. Agora é um ponto de interrogação.

“Acho que é bom. Precisamos de enfrentar o desafio, o espetáculo, e essa incerteza de ordem, a imprevisibilidade, é boa. Vamos agora para Petit Le Mans sem saber realmente do que quem é capaz, exatamente como quando estávamos a fazer os testes de inverno. Sempre que temos um novo regulamento, há tantos pontos de interrogação que continuamos a trabalhar arduamente até vermos qual é o nível. Por isso, estou a gostar. Mas, no final do dia, é óbvio que gostamos quando estamos a ganhar e quando temos um bom carro. E acho mesmo que a Acura fez um carro espetacular.”