IMSA: Felipe Nasr fala das sensações ao volante do Porsche 963 | AutoSport

Faltam poucos dias para o Roar Before Daytona, o teste coletivo oficial em que as equipa que vão participar nas 24h de Daytona vão testar pela última vez os seus carros. Para este ano a expetativa é grande, pois 2023 abriu a porta aos novos LMDh que vão correr na categoria GTP. Felipe Nasr, piloto Porsche, falou um pouco das sensações do novo 963.

A Porsche vai regressar este ano às corridas de endurance com o seu novo protótipo, construído em parceria com a Multimatic. Felipe Nasr, campeão IMSA de 2021 falou dos desafios da nova máquina:

“A adição do sistema híbrido lembra-me os meus dias de F1, há muita coisa a acontecer no volante para nós, pilotos” disse Nasr ao Autosport.com. “Mal posso esperar para ver os carros a correrem juntos”. Eles são mais largos e mais longos [do que antes]. Diferem dos DPi e com o sistema híbrido no carro, existem algumas diferenças de pilotagem em termos de estilo e o uso dos pneus novos”, acrescentou ele. “Quando carregamos no pedal do travão não temos apenas o sistema mecânico, temos o sistema híbrido combinado, pelo que o e-motor está também a ajudar-nos a abrandar o carro. Carregamos no travão, esperamos a potência de travagem imediatamente – isso não mudou, mas a sensação que se tem no pedal é diferente. Penso que todos nós tivemos de passar por um processo de aprendizagem, mas é divertido. O carro tem bom aspeto e conduz-se bem. Há muito mais potência do que um DPi, a única desvantagem, eu diria, é o peso – um pouco mais pesado [por cerca de 100kg] do que costumava ser. Pode-se sentir que em velocidades de curva, e a energia que colocamos nos pneus é muito mais elevada do que antes. Os stints serão mais longos, mais tempo de condução para nós – por isso, talvez não conduzamos a 35-40 minutos, como fizemos com os DPi. Agora teremos de tomar conta do carro, pneus e combustível durante cerca de 50-60 minutos. É uma boa adição de tempo, penso que os condutores também o vão sentir fisicamente! As corridas no IMSA são uma das coisas mais divertidas que já fiz: é desafiante, é difícil, tem muitos bons pilotos e equipas. Com todos estes fabricantes envolvidos, isto vai produzir um grande espetáculo. Estou realmente ansioso por isso”.