IMSA: Felipe Massa confirma presença em Daytona | AutoSport

O antigo piloto de Fórmula 1 e Fórmula E Felipe Massa vai fazer a sua estreia nas 24 Horas de Daytona, prova de abertura da temporada do WeatherTech SportsCar Championship da IMSA, competindo ao volante do Oreca LMP2 da Riley Motorsport.

O piloto brasileiro esteve a testar duas vezes com a equipa no Daytona International Speedway, no início do ano e já este mês, seguindo-se uma nova experiência no Michelin Raceway Road Atlanta. Foi durante este teste que Felipe Massa confirmou, via redes sociais, a sua primeira participação na mítica prova de resistência.

Massa fará equipa com o seu compatriota Felipe Fraga e Gar Robinson, para além de Josh Burdon, o piloto da Riley Motorsport para as provas da Michelin Endurance Cup.

“Na minha carreira tentei fazer uma destas corridas e será a primeira vez que vou correr as 24 Horas de Daytona com a Riley Motorsports”, afirmou Massa, acrescentando estar “muito contente. Tenho a certeza de que será uma grande experiência para mim estar nesta importante corrida.”

É mais um nome sonante para uma das mais importantes corridas de resistência do mundo, numa edição que conta já com um total de 60 carros inscritos para a prova que se realiza em janeiro no Daytona International Speedway.