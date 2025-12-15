IMSA: Estreia da Genesis pode acontecer a meio de 2027

A Genesis Magma Racing está a apontar para uma estreia a meio da temporada de 2027 no IMSA WeatherTech SportsCar Championship com o protótipo GMR-001, de forma a dispor de mais tempo para o desenvolvimento do seu LMDh, revelou o diretor da equipa, Cyril Abiteboul.

O construtor sul-coreano prepara-se para estrear-se no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA já no próximo ano, com duas viaturas geridas diretamente pela estrutura da marca. Paralelamente, a Genesis já tinha manifestado a intenção de competir no IMSA a partir do ano seguinte, embora o plano esteja agora a ser ajustado.

Segundo Abiteboul, a ideia inicial de iniciar o programa IMSA logo no arranque da época de 2027 foi reconsiderada, sobretudo devido à exigência extrema das 24 Horas de Daytona, prova inaugural do campeonato. Assim, a opção mais provável passa por uma estreia em Watkins Glen, tradicionalmente a sexta ronda do calendário, disputada em Junho.

A Genesis ponderou alinhar apenas um carro durante toda a temporada de 2027, introduzindo um segundo a meio do ano, mas a tendência atual aponta para que ambos os carros entrem em competição apenas a partir da segunda metade da época. Esta abordagem permitirá incorporar eventuais ajustes resultantes das primeiras participações no WEC em 2026, evitando uma expansão prematura do programa caso surjam problemas de fiabilidade.

Está igualmente definido que os carros do WeatherTech Championship serão operados por uma equipa parceira. Abiteboul pretende apresentar uma proposta detalhada à administração da Hyundai no primeiro trimestre de 2026.

Apesar de a Genesis optar por uma operação própria no WEC, Abiteboul sublinhou que o IMSA tem uma cultura distinta, o que justifica o recurso a um parceiro externo, ainda que com uma forte integração técnica entre programas. Algumas decisões permanecem em aberto e continuam a decorrer reuniões e visitas a potenciais parceiros.

O engenheiro-chefe Justin Taylor salientou que competir no IMSA será substancialmente diferente do WEC e defendeu a realização prévia de testes em circuitos norte-americanos, dadas as especificidades de algumas pistas. No entanto, não existe ainda um plano formal de testes, que só avançará após a escolha do parceiro e a definição definitiva do calendário de entrada.