IMSA: Época completa de João Barbosa em LMP3 | AutoSport

João Barbosa será piloto da Sean Creech Motorsport (SCM) na classe LMP3 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, anunciou ontem a equipa. O piloto português fará equipa com Lance Willsey durante as sete provas do campeonato aos comandos do Ligier JS P320 Nissan. Sebastian Priaulx e Malthe Jakobsen vão completar a tripulação do LMP3 nas 24h de Daytona, na abertura do campeonato no final deste mês.

“A equipa fez um trabalho tão bom no ano passado, por isso penso que há um enorme potencial para este ano”, disse Barbosa que fará a 20ª corrida das 24 horas de Daytona em 2022. “Terminámos em segundo no ano passado e queremos fazer tão bem ou melhor. Com Malthe e Sebastian, é uma equipa jovem e forte para enfrentar o desafio da classe LMP3. Malthe conhece o carro e a sua experiência na Europa ajuda. Treinei o Sebastian em algumas corridas no ano passado e acompanhei o seu progresso, ele fez um trabalho no ano passado. Também tem um enorme potencial e isto dar-lhe-á uma grande experiência. Vamos dar-lhes o máximo de voltas possível no Roar, mas sabemos que terão muito tempo para se prepararem”.

Barbosa e Willsey pilotaram pela equipa em 2021, terminando em segundo lugar nas 24h de Daytona e disputaram quatro corridas na época de estreia nos LMP3 na competição norte-americana. Ambos os pilotos têm uma longa história com a SCM: Barbosa pilotou pela primeira vez com a equipa há mais de 20 anos, enquanto Willsey correu várias temporadas no IMSA Prototype Challenge pela equipa e também na competição vintage.

Foto: LAT Images/ Jake Galstad