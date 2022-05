IMSA em Mid-Ohio, Filipe Albuquerque: “reunidos os ingredientes para sermos bem-sucedidos” | AutoSport

Depois da vitória conseguida na jornada passada do Campeonato Norte Americano de Resistência em Laguna Seca, Filipe Albuquerque já está de partida para Mid-Ohio onde vai disputar a quinta jornada da temporada este fim-de-semana de 14 e 15 de Maio. Na liderança do Campeonato, o piloto português traça como objectivo consolidar a primeira posição com uma vitória.

A corrida será novamente ao ‘sprint’ com apenas 2h40m de duração e numa pista que se ajusta bem ao Acura da Wayne Taylor Racing, Filipe acredita que o resultado pode ser o melhor possível: “Estamos com a motivação em alta. Vencemos a corrida passada, vencemos nesta pista o ano passado e para além disso Mid-Ohio é favorável ao nosso carro. Penso que estão reunidos os ingredientes para sermos bem-sucedidos”, começou por referir o piloto de Coimbra que dividirá a condução com Ricky Taylor.

Na liderança do Campeonato em igualdade pontual com adversários a expectativa passa por assumir a liderança de forma consolidada: “Penso que teremos quatro carros com hipóteses de vencer esta prova que não duvido será muito engraçada. Mas não vamos deixar o sucesso por mãos alheias e por isso queremos sair de Mid-Ohio com a pontuação máxima. Prova a prova queremos ir cimentando a nossa posição na frente da tabela”, concluiu Filipe Albuquerque.

O fim-de-semana de competição começa na sexta-feira, 13 de Maio com os treinos livres, no sábado a qualificação e no Domingo a corrida que arranca às 19.10h, hora portuguesa.