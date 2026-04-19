IMSA em Long Beach: Triunfos da Acura e Lexus, Albuquerque abandona

Vitória da Acura na geral e triunfo da Lexus em GTD marcam terceira ronda em Long Beach

A terceira jornada do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, disputada em Long Beach, ficou marcada pela vitória da Acura na classificação geral e na categoria GTP, através do carro n.º 93 da Meyer Shank Racing, e pelo regresso da Lexus aos triunfos em GTD com o n.º 12 da Vasser Sullivan Racing, numa corrida em que Filipe Albuquerque abandonou após um acidente do Cadillac n.º 10 da Wayne Taylor Racing.

Renger van der Zande e Nick Yelloly garantiram o triunfo da Acura depois de terem partido da pole position, enquanto Aaron Telitz e Benjamin Pedersen levaram o Lexus RC F GT3 n.º 12 à vitória em GTD, encerrando um jejum de triunfos da estrutura norte-americana em Long Beach.

Acura impõe-se no GTP

A vitória da Acura teve tanto de estratégica como de resistida, com o n.º 93 a recuperar a liderança após o ciclo de paragens e a segurar depois a pressão final do Cadillac n.º 31, que terminou no segundo lugar.

No final, o Acura ARX-06 de van der Zande e Yelloly bateu o Cadillac V-Series.R de Frederik Vesti e Jack Aitken, com o Porsche 963 n.º 6 de Kevin Estre e Laurens Vanthoor a completar o pódio.

Van der Zande destacou a dificuldade do desfecho numa reta final particularmente exigente. “Tivemos de lutar por isto”, afirmou o neerlandês, sublinhando que o Cadillac “parecia muito rápido” e que a gestão do tráfego voltou a ser decisiva na fase final da corrida.

Pole transformada em vitória

O fim de semana da Meyer Shank Racing começou da melhor forma com a pole de Nick Yelloly, que colocou o n.º 93 na frente da grelha com uma volta em 1.11,626 no circuito citadino de 1,968 milhas.

Esse ponto de partida revelou-se determinante numa prova de apenas 100 minutos, disputada num traçado onde a posição em pista e a leitura das neutralizações costumam ter um peso decisivo.

Lexus reencontra o caminho das vitórias

Na categoria GTD, o triunfo sorriu ao Lexus RC F GT3 n.º 12 de Aaron Telitz e Benjamin Pedersen, que capitalizou o forte ritmo da Vasser Sullivan Racing para voltar aos triunfos em Long Beach.

Telitz assumiu a dianteira na fase decisiva da corrida, depois de ultrapassar Mason Filippi na sequência de um recomeço, e seguiu depois para a vitória, colocando fim a uma seca de resultados que já se prolongava há duas épocas naquela classe.

O percurso até esse triunfo ganhou ainda mais relevo por contraste com o contratempo sofrido pelo outro Lexus da equipa, o n.º 89, que perdeu a pole position de GTD após reprovação na inspeção técnica por incumprimento da altura mínima ao solo e foi relegado para o fundo da grelha.

Telitz valorizou o peso simbólico do resultado para a equipa. “É uma vitória muito importante para esta organização Vasser Sullivan Lexus Racing”, afirmou o piloto, lembrando que o modelo RC F GT3 regressou finalmente ao lugar mais alto do pódio em Long Beach.

Albuquerque volta a sair de mãos vazias

Para Filipe Albuquerque, a ronda californiana terminou com um abandono amargo, depois de Ricky Taylor ter sofrido um acidente no segundo stint quando faltava cerca de meia hora para o fim.

O Cadillac V-Series.R n.º 10 da Wayne Taylor Racing seguia então na oitava posição, depois de a dupla ter arrancado do nono lugar da grelha, num fim de semana em que o ritmo demonstrado não se traduziu em resultado final.

“As corridas citadinas não perdoam o mínimo erro. É um resultado duro de aceitar porque infelizmente continuamos a não conseguir atingir os nossos objetivos”, afirmou Albuquerque, lamentando um desfecho que contrariou os sinais encorajadores mostrados pelo carro ao longo da prova.

Long Beach voltou a não perdoar

O circuito citadino de Long Beach voltou a confirmar a sua reputação de traçado exigente, estreito e punitivo, onde a proximidade dos muros e a escassez de oportunidades de ultrapassagem tornam cada erro particularmente penalizador. Foi nesse contexto que a corrida do piloto português se desmoronou, apesar de, como o próprio sublinhou, o Cadillac ter mostrado “bom desempenho” numa prova em que a recuperação já se previa difícil desde a nona posição na grelha.

Laguna Seca segue-se no calendário

O campeonato prossegue a 3 de maio, em Laguna Seca, com a quarta ronda da temporada a surgir como nova oportunidade para Albuquerque relançar a campanha e para Acura e Lexus confirmarem o momento positivo evidenciado em Long Beach.

FOTO IMSA/Lumen Digital Agency