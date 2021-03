IMSA: É desta Filipe? 12h de Sebring são o prato forte do fim de semana

Arrancam hoje as 12h de Sebring, a segunda jornada do IMSA WheatherTech SportsCar Championship. O campeonato americano de resistência visita o mítico traçado de Sebring para 12h intensas.

Todas as classes do IMSA estarão em pista para esta jornada que conta também para a Michelin Endurance Cup. 37 carros, divididos por cinco categorias lutarão pelo melhor resultado enfrentando os famosos solavancos da pista americana.

Na classe rainha teremos sete carros em pista, quatro Cadillac, dois Acura e um Mazda. O Acura #10 da Wayne Taylor Racing vem para esta prova na frente do campeonato depois da brilhante vitória em Daytona, onde Filipe Albuquerque foi a estrela da equipa. O português ainda não conseguiu vencer esta prova e está desejoso por poder trazer para Portugal um troféu muito desejado, mas terá de enfrentar a concorrência dos quatro “Caddy”, favoritos para esta prova. Os protótipos americanos dão -se melhor com as irregularidades do piso da pista e são à partida mais fortes candidatos à vitória. O #31 da Action Express venceu na primeira visita a Sebring em 2020, numa corrida de apenas 1h e 40. Na segunda visita, já com 12h de prova foi o Mazda #55 a levar a melhor. Para este ano a armada de Cadillac conta com o habitual #31 (Whelen Engineering Racing) e o #5 (Mustang Sampling / JDC-Miller MotorSports) com a companhia este ano do #48 (Ally Cadillac Racing) repetindo a presença depois da prova de Daytona e do #01 (Cadillac Chip Ganassi Racing), sem esquecer o Acura #60 (Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian) e os vencedores do ano passado o Mazda #55.

Lista de inscritos AQUI

Em LMP2 há cinco inscritos e em LMP3 sete, com uma inscrição de última hora. É nesta categoria que João Barbosa irá competir no #33 da Sean Creech Motorsport. A classe GTLM conta com cinco máquinas (dois Corvette, dois BMW e um Porsche) e a classe GTD terá 13 carros.

Os carros vão para a pista dentro de pouco tempo com o primeiro treino livre a estar marcado para às 13:00 hora portuguesa.

Horários:

Quinta, 18 de março

Treino livre 1 – 13:05

Treino livre 2 – 17:55

Treino livre 3 – 23:30

Sexta, 19 de março

Qualificação – 15:15

Sábado. 20 de março

Corrida – 14:30