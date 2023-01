IMSA: Divulgado o ‘Balance of Performance’ para os LMDh | AutoSport

Foi divulgado o primeiro ‘Balance of Performance’ (BoP) da época do Sportscar Championship da IMSA para a nova classe rainha GTP. Ficam assim confirmadas as configurações técnicas para os quatro LMDh (Porsche, BMW, Cadillac e Acura) que vão participar no ‘Roar before the Rolex 24’ do próximo fim de semana, o teste coletivo que antecede a prova inaugural da temporada, as 24 Horas de Daytona.

As tabelas técnicas definiram que os quatro LMDh deverão ter 1030 kg de peso mínimo e terão a mesma energia máxima por ‘stint’ – 920 megajoules – e taxa de reposição de energia por ‘stint’ (tempo de reabastecimento), 23 megajoules por segundo. A potência máxima foi delimitada a 500 kW (670 cv).

As únicas diferenças estão nas rotações máximas permitidas. O Acura ARX-06, com um motor de 2,4 litros com dois turbocompressores, será o de maior rotação com 9512 rpm e o BMW V8 turbo de 4,0 litros o mais baixo a 8000 rpm, enquanto o Porsche 963 será limitado a 8158 rpm e o Cadillac V-LMDh a 8800 rpm.

A IMSA pode ainda ajustar o ‘BoP’ antes da prova de Daytona, segundo o que acontecer no teste coletivo.

Foto: Michael L. Levitt