IMSA: Devin Jones transportado para o hospital

O piloto do IMSA Michelin Pilot Challenge, Devin Jones, foi transportado para o hospital após um acidente no fim do Treino Livre 2 da corrida em Virginia International Raceway.

Jones pilotava o #82 BMW M4 GT4 da BimmerWorld quando na curva 1 teve um acidente, que levou à interrupção do treino, a 15 minutos do fim. Segundo o sportscars365.com, o carro de Jones acabou por atravessar as barreiras de pneus e entrar numa zona de floresta, o que exigiu muitas reparações.

A IMSA já se pronunciou sobre o acidente, dizendo que Devin Jones “está consistente e a responder bem, tendo sido transportado para o hospital para avaliação”.