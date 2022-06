IMSA, Detroit: Filipe Albuquerque sai de terceiro da grelha de partida | AutoSport

A sexta jornada do Sportscar Championship do IMSA decorre este fim de semana no circuito citadino de Detroit. Filipe Albuquerque e Ricky Taylor lideres da tabela classificativa, disputaram a qualificação e conseguiram o terceiro lugar da grelha para aquela que será uma das corridas mais curta do calendário com 1h30m de duração a par com Long Beach.

Este resultado acaba por deixar satisfeitos a dupla da Wayne Taylor Racing que está ciente que esta não é a melhor pista para o Acura: “Foi um esforço enorme da nossa parte conseguir este resultado. Ficámos a apenas 1 décima do primeiro lugar. E sinceramente é o melhor o terceiro lugar que o segundo, pois vamos sair para a corrida do melhor lado da pista. Espero que isso jogue a nosso favor no arranque”, começou por explicar Filipe Albuquerque.

Assim, o piloto português considera que: “Está tudo em aberto para a corrida. Sabemos que não vai ser fácil, mas os andamentos estão próximos e tudo pode acontecer. O nosso objetivo mantém-se inalterado, cimentar a primeira posição nas contas de campeonato e se com isso vier um bom resultado, tanto melhor”, concluiu.

A corrida de Detroit tem início às 20h10 (em Portugal continental) e tem a duração de 1h30m.

Foto: LAT Images/Perry Nelson