IMSA, Detroit: Filipe Albuquerque quer afastar azar e lutar pelo pódio

Filipe Albuquerque e Ricky Taylor preparam-se para a jornada de Detroit do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, agendada para os dias 29 e 30 de maio, determinados a inverter a sequência de resultados negativos que tem marcado o início da época. O piloto de Coimbra, ao volante do Cadillac da Wayne Taylor Racing, reconhece a frustração acumulada, mas reforça a confiança no potencial do carro e da equipa.

Apesar do bom desempenho em pista e da qualidade do trabalho de preparação, as últimas corridas foram manchadas por contratempos que impediram a dupla luso-americana de lutar pelos lugares cimeiros. O traçado citadino de Detroit, conhecido pela sua exigência e pela escassez de oportunidades de ultrapassagem, coloca a qualificação como um fator determinante para o resultado final. A jornada será compacta, com treinos livres, qualificação e corrida concentrados entre sexta-feira e sábado.

A corrida terá transmissão em direto na Sport TV 4 a partir das 21h do sábado, dia 30 de Maio.

Filipe Albuquerque, comento a fase da temporada e a abordagem a Detroit:

“Tem sido uma fase frustrante porque sabemos que temos a velocidade e o carro para lutar pelas vitórias, mas as coisas simplesmente não têm corrido a nosso favor. Detroit é um circuito citadino, muito exigente e onde não há espaço para erros. Mas é exatamente o tipo de desafio de que precisamos para mudar o rumo das coisas. Eu e o Ricky estamos em total sintonia, a equipa está motivada e o objetivo é só um: dar a volta ao assunto e lutar pelo pódio. Estão esquecidos os contratempos e estamos apenas focados no que de bom está para vir. As corridas são mesmo assim, feitas de altos e baixos. O importante é não baixar os braços. Vamos dar tudo em pista para alcançarmos o resultado que merecemos.”