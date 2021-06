IMSA, Detroit: Chip Ganassi Racing vence | AutoSport

Acabou por ser uma vitória arrancada a ferros, a primeira para Kevin Magnussen depois de ter deixado a F1, para a Chip Ganassi Racing no Cadillac #1. Um Full Course Caution perto do final, colocou outro Cadillac, o #31 com Filipe Nasr ao volante, a pressionar o carro que liderava, que estava a ser pilotado pelo neerlandês Renger van der Zande.

A corrida Chevrolet Sports Car Classic in Detroit’s Belle Isle ficou marcada pelo domínio dos Cadillac, mas Filipe Albquerque e Ricky Taylor, que com o americano ao volante no primeiro stint da prova estiveram muito tempo classificados em 5º, conseguiram o pódio no final a acusarem um problema no carro. Um bom resultado num traçado que não favorecia em nada o Acura #10.

O Audi R8 LMS GT3 #39 da CarBahn with Peregrine Racing, com Jeff Westpahl e Richard Heistand ao volante, foi o primeiro da classe GTD, com mais 5.713s de vantagem para o segundo classificado, o Aston Martin Vantage GT3 #23 da Heart Of Racing Team. O Lamborghini Huracan GT3 #19 da Grasser Racing Team fechou o pódio nesta classe.

Nos GTLM, os dois Chevrolet Corvette C8.R da Corvette Racing ficaram nas duas primeiras posições, com o #4 à frente do #3.

