IMSA, Detroit: Bandeira Vermelha trama Filipe Albuquerque
Filipe Albuquerque vai partir da sétima posição da grelha de partida para a próxima ronda do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, que este fim-de-semana decorre em Detroit. Numa sessão de qualificação muito disputada, o piloto de Coimbra estava a realizar uma volta rápida ao volante do seu Cadillac, quando uma bandeira vermelha interrompeu o seu registo, impedindo-o de melhorar o tempo e de lutar por uma posição no top 3.
Apesar da contrariedade, Albuquerque mantém o otimismo em relação às possibilidades em corrida, ainda que reconheça as dificuldades impostas pelo traçado citadino de Detroit para efetuar ultrapassagens e recuperar posições.
“As coisas até estavam a correr bem na qualificação, o que me estava a deixar agradavelmente surpreendido porque os treinos não se tinham revelado fácil. Os pneus do nosso carro atingiram a temperatura ideal um pouco mais tarde do que o normal, mas quando lá chegaram, o desempenho estava a ser muito bom e estava numa volta rápida que me colocaria no top 3. Mas, e atualmente há sempre um mas, a bandeira vermelha deitou tudo por terra e lá fui eu para sétimo. Parece uma desculpa, mas não é, é a minha realidade ultimamente.”
“Vai ser muito difícil recuperar posições no circuito citadino. Mas, vamos tentar. Perdido por 100 perdido por 1000.”
A corrida realiza-se amanhã, com transmissão em direto na Sport TV 4 a partir das 21h.
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