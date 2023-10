IMSA: Derani diz que toque com Albuquerque resultou da manobra demasiado “otimista” do português | AutoSport

A possibilidade de Filipe Albuquerque e do seu companheiro de equipa Ricky Taylor em alcançarem o título do WeatherTech Sportscar Championship acabou a cerca de uma hora do final da corrida de Petit Le Mans, quando o piloto português embateu com violência nas barreiras de proteção do circuito de Road Atlanta em resultado do toque do Cadillac V-Series.R #31 da Whelen Engineering, na altura conduzido por Pipo Derani. O piloto brasileiro e Alexander Sims foram coroados campeões no final da prova.

Abordando o tema do toque entre os dois candidatos ao título, Pipo Derani tem uma opinião muito diferente da de Filipe Albuquerque, como já demos conta. Enquanto o piloto luso afirmou que a manobra foi “propositada”, Derani salientou que Albuquerque foi demasiado otimista na sua tentativa de ultrapassagem com uma manobra “em desespero”.

Em declarações à publicação sportscar365.com, Derani explicou que considerava que “o Filipe foi um pouco otimista demais quando ainda faltava uma hora. Já vimos que passar pelo lado de fora da curva 1 nunca funciona. Aconteceu no ano passado com dois Cadillacs, infelizmente. Uma e outra vez tenta-se ir por fora e perde-se a aderência. Obviamente, ele tentou e entrou de forma muito agressiva, tentando cortar-me por dentro, tentando procurar aderência. Mas eu estava lá, tivemos o toque e ele saiu de pista”. Albuquerque explicou, depois de ter passado pelo hospital local, que “sou agressivo quando tenho de o ser, mas sempre consciente dos meus limites e dos limites dos meus adversários e neste caso, não houve limites e poderia ter corrido muito mal para mim”.

Já Derani, acrescentou ao Motorsport.com que o português “fez uma manobra desesperada” quanto estava a “tentar vencer este campeonato há alguns anos e merece-o verdadeiramente, é um piloto fantástico. Acho que, infelizmente para ele, fez uma manobra desesperada quando ainda faltava uma hora para o final. Tinha tempo suficiente para ser paciente e esperar um pouco e talvez aproveitar o tráfego ou outra paragem nas boxes”. O piloto brasileiro acrescentou que teria preferido bater em pista todos os adversários e não como acabou por acontecer com Albuquerque.

Foto: Jake Galstad/LAT Images