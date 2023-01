IMSA, Daytona: Três seguidas para Hélio Castroneves | AutoSport

Hélio Castroneves, aos 47 anos, continua a bater recordes. O piloto brasileiro que se tornou uma estrela nos EUA acumulou vários triunfos na Indy e agora faz o mesmo no campeonato IMSA.

O piloto brasileiro tem um currículo invejável, mas destaca-se por ter vencido quatro vezes a Indy500 uma das provas de maior prestígio do mundo dos monolugares. Vencer as clássicas vale quase tanto como vencer o campeonato e apesar de Castroneves nunca ter vencido o título na Indy (nem na CART) compensou com o sucesso em Indianapolis.

Já se percebeu que Castroneves gosta das clássicas e se em 2020 ganhou o campeonato IMSA com a Acura, em 2021, 2022 e 2023 venceu as 24h de Daytona (também com a Acura). É a segunda vez que um piloto consegue vencer a prova três vezes seguidas (Peter Gregg venceu em 1973,1975,1976, com a edição de 1974 a não ser uma prova de 24 horas), o que é um feito para o piloto que completa 48 anos em maio. Castroneves não para de surpreender e já avisou que para o ano quer tentar vencer uma quarta vez consecutiva. Mas três seguidas não é para todos!