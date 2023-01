IMSA, Daytona: RLL e BMW satisfeitas com estreia | AutoSport

A BMW não teve uma estreia muito positiva em Daytona, com um carro arredado da luta pela vitória logo na primeira hora e o segundo carro com dificuldade em acompanhar o ritmo das restantes equipas. Mas, apesar disso, a RLL e a BMW parecem satisfeitas com a primeira corrida.

Os números não são muito favoráveis para a BMW, mas os responsáveis pelo projeto preferiram falar dos aspetos positivos:

“Devo dizer que o teste não foi fácil, mas depois do Roar fiquei confiante, uma vez que havia fiabilidade, bem como desempenho”, disse Bobby Rahal, chefe da equipa, citado pelo autosport.com “Muito pode acontecer em 24 horas [e] é uma pena que tenhamos tido os problemas com o carro #25 muito cedo. Mas esteve muito bem para o resto da corrida”.

Maurizio Leschiutta, gestor de projeto no M Hybrid V8 da BMW M Motorsport, acrescentou que estava “muito contente” com o desempenho de Daytona dado o tempo do programa, que só recebeu luz verde em junho de 2021.

“Tínhamos um programa muito ambicioso porque partimos de uma folha de papel limpa há 18 meses”, disse Leschiutta à mesma publicação. “Tivemos os nossos desafios durante os testes, por isso este foi o nosso primeiro teste de 24 horas – podemos estar muito felizes. Sabemos agora quais são as nossas fraquezas e vamos trabalhar nelas antes das 12 Horas de Sebring. Se fizermos uma análise rápida, descobriremos que o Cadillac e o Porsche eram comparáveis e que o #25 estava quase ao mesmo nível”, disse ele. É a nossa primeira corrida na América na classe de protótipos com a Rahal, e é um protótipo muito complexo”, disse Leschiutta. “Dadas as limitações de tempo do projecto, estou muito satisfeito com o carro e a sua velocidade”.