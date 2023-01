IMSA, Daytona: Lucas Auer de fora devido a lesão sofrida em acidente no treino | AutoSport

O fim de semana da 61ª edição das 24 Horas de Daytona não começaram nada bem para Lucas Auer, piloto do Mercedes-AMG GT3 Evo #57 da Winward Racing, carro que detém a pole position na categoria GT Daytona. O piloto estará de fora do resto do fim de semana da mítica prova de resistência que marca o início da época do Sportscar Championship da IMSA, depois de sofrer um acidente no primeiro treino o qual teve de ser encaminhado para Halifax Medical Center em Daytona Beach, onde foi-lhe diagnosticado lesões “significativas” nas costas.

Em comunicado a equipa confirmou que se trataram de “lesões lombares significativas” e que “Auer tem estado consciente e desperto desde o incidente e tem estado a comunicar com a família na Europa e com os seus companheiros da equipa Winward Racing aqui em Daytona Beach”. A estrutura deu ainda a saber que um piloto substituto está a caminho de Daytona, sem ter ainda anunciado o nome desse piloto, assim como um chassis de reserva das suas instalações para poder competir na prova de Daytona. Caso o consigam fazer, o carro terá de sair do fundo da grelha dos GTD.

O acidente de Lucas Auer deu-se no primeiro treino, depois do piloto austríaco ter embatido de frente na proteção de betão da curva 2 que separa a saída do pitlane da pista. O acidente provocou uma paragem prolongada da sessão para a retirada do piloto do carro, que segundo algumas testemunhas, foi uma operação complicada para as equipas de socorro.

Foto: Michael L. Levitt