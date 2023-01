IMSA, Daytona: Filipe Albuquerque foi dos mais rápidos nos treinos livres | AutoSport

O fim de semana das 24 Horas de Daytona teve início oficial ontem com três sessões de treinos livres – não há qualificação porque já foi concluída no fim de semana passado durante o ‘Roar before de Rolex 24’ – e foi muito diferente do que aconteceu na semana passada. A Acura começou melhor ao colocar o Acura ARX-06 #10 da Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport, pilotado por Filipe Albuquerque, no topo da tabela de tempos, mas essa sessão foi marcada por uma série de interrupções, uma delas para a retirada de Lucas Auer do Mercedes AMG GT3 Evo depois de um acidente violento, que retirou o piloto do resto da competição.

Albuquerque passou a liderar a tabela de tempos do treino 1 com pouco menos de meia hora decorridos na sessão de 90 minutos, registando um tempo de 1:35.366s, que não mais foi batido pelos seus adversários.

No segundo treino, foi a vez de Richard Westbrook liderar a sessão ao volante do Cadillac V-LMDh #02 da Cadillac Racing (Chip Ganassi Racing), com o tempo de 1:35.185s, menos +0.238s do que o Acura #10, dessa vez pilotado por Louis Deletraz. Foi a primeira vez que um Cadillac terminou qualquer sessão da nova era no topo da tabela de tempos na classe GTP.

No derradeiro treino, numa sessão noturna, foi Matt Campbell o piloto mais rápido, colocando o Porsche 963 #7 na frente da tabela de tempos (1:35.802s), novamente com o #10 por perto, e com Albuquerque ao volante, precisando apenas de mais +0.172s do que o carro alemão para finalizar a sua volta mais rápida. Esta foi a primeira oportunidade das equipas puderem usar os novos pneus slicks da Michelin durante uma sessão com temperaturas mais baixas, uma vez que o treino noturno do ‘Roar before the Rolex’ realizou-se com a pista molhada e por isso, os carros foram equipados com pneus de chuva.

João Barbosa, no Ligier #33 da Sean Creech Motorsport foi o segundo mais rápido na primeira sessão de treinos da classe LMP3, enquanto Guilherme Oliveira esteve ao volante do Ligier #43 da MRS GT-Racing na mesma sessão (9º melhor tempo da classe) e no treino noturno, onde ficou a 0.811s do melhor tempo, no quarto posto.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.