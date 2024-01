IMSA, Daytona, Filipe Albuquerque: Fica a sensação de que poderíamos estar nos lugares do pódio” | AutoSport

No início da temporada de 2024 do WeatherTech Sportscar Championship da IMSA, Filipe Albuquerque participou nas 24 horas de Daytona realizada no fim de semana passado, mas aquela que poderia ter sido um resultado bom, pelo menos a terminar entre os três primeiros classificados, acabou por ser uma prova madrasta para o piloto luso e toda a equipa da Wayne Taylor Racing with Andretti.

Antevendo uma corrida desafiadora, o piloto português e seus companheiros de equipa Ricky Taylor, Brendon Hartley e Marcus Ericsson aos comandos do Acura ARX-06 nº10 foram tendo esperança num bom resultado, conforme o desempenho em pista. Taylor ainda passou pela liderança da corrida após a primeira hora, depois de arrancar da sexta posição da grelha. Entretanto, após oito horas de corrida, ocupavam o terceiro lugar na classificação geral quando enfrentaram um contratempo. Um problema elétrico na cablagem fez com que o Acura 10 parasse repentinamente na pista, deixando Filipe Albuquerque sem poder fazer nada e terminando com a esperança da equipa num lugar no pódio.

A equipa levou o Acura de volta às boxes, onde resolveram o problema, mas 40 voltas foram perdidas durante o processo.

“Estava destinado que não seria para nós, infelizmente. Mas nas primeiras horas de corrida ficamos verdadeiramente surpreendidos com o nosso andamento. Não esperávamos estar tão competitivos tendo em conta o BoP do nosso carro. Mas quanto mais nos aproximávamos dos pilotos à nossa frente mais otimistas ficávamos e começámos a acreditar que um lugar no pódio seria possível. Começámos a ver a luz ao fundo do túnel. Mas durou pouco. Do nada, fiquei parado na pista com o carro sem qualquer reação. Percebemos que foi um cabo que partiu e que deixou de enviar corrente para o carro. A equipa conseguiu resolver o problema, mas já era tarde demais. Depois voltamos a ter mais um problema. Enfim… não tinha de acontecer”, começou por explicar Albuquerque.

“Fica a sensação de que poderíamos estar nos lugares do pódio, como aliás ficaram os nossos companheiros de equipa. Mas não vale a pena chorar no leite derramado, agora é levantar a cabeça e pensar já na próxima corrida do campeonato que será em Sebring. Nunca venci neste circuito por isso está na altura de meter para trás das costas vários males” rematou o piloto de Coimbra.

Foto: Frederick Hardy II