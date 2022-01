IMSA, Daytona: Excelente recuperação dá a vitória ao #10 de Filipe Albuquerque na corrida de qualificação | AutoSport

As 24h de Daytona não se decidem no Roar, mas os primeiros sinais da Wayne Taylor Racing (WTR) e do Acura #10 de Filipe Albuquerque e Ricky Taylor são muito animadores. Depois de ter ficado a 0.1 seg. da pole para a corrida de qualificação, terem sido desclassificados por uma irregularidade na asa traseira, largaram de sétimo, mas graças a um grande ritmo de corrida e uma boa estratégia venceram a primeira do ano e largam da pole, no próximo fim de semana.

O filme da Corrida

No arranque, Tristan Vautier era o líder do pelotão no Cadillac #5, seguido de Alex Lynn no Cadillac #02, com Filipe Albuquerque na sétima posição, depois da penalização aplicada ao #10. Vautier começou bem e aguentou a liderança, mas Lynn caiu para sexto lugar. Albuquerque ganhou duas posições no arranque e passou para o quinto lugar logo na primeira volta. Assim tínhamos três Cadillac na frente (#5, #01, #31) com dois Acuras (#60 e #10) a completar o top 5.

Nos LMP3 o Ligier #33 de João Barbosa, pilotado por Lance Willsey era sétimo na sua classe e nos GTD Pro tínhamos a Porsche na frente com o #9 (M. Jaminet / F. Nasr) e o #2 (P. Pilet / A. Imperator), com o Mercedes #57 (R. Ward / L. Auer) a destacar nos GTD. Em LMP2 o #11 (S. Thomas / J. Bomarito) liderou as primeiras voltas mas o #52 (B. Keating / M. Jensen) tratou de passar para a frente pouco depois.

Na volta 6 o tráfego complicou a vida ao #31 (P. Derani / T. Nuñez) de Nuñez que acabou por ir ligeiramente fora de pista, permitindo que o #60 (O. Jarvis / T. Blomqvist) de Tom Blomqvist e o #10 de Albuquerque subissem uma posição cada. Enquanto Blomqvist se afastou, Albuquerque tinha de se defender de Nuñez, numa luta que dependia muito das dobragens aos carros mais lentos.

O primeiro DPi a entrar para as boxes foi o #31 com serviço completo com troca de piloto incluída (entrada de Pipo Derani), isto com 15 voltas feitas. Também no #60 entrou uma volta depois, para serviço completo, com Blomqvist a dar o lugar a Oliver Jarvis. Com isto, Vautier mantinha-se na liderança, seguido de perto por Renger Van der Zande no #01 (R. van der Zande / S. Bourdais) e Albuquerque já por perto na terceira posição, que pouco depois teve de se começar a defender de Alex Lynn que tentava recuperar o tempo perdido no #2 (E. Bamber / A. Lynn) no começo da prova.

Com Van der Zande (serviço completo para a entrada de Sebastien Bourdais) a entrar nas boxes, Albuquerque subiu ao segundo lugar e começava a pressionar Vautier, que na volta seguinte entrou para as boxes também para serviço completo, entregando o carro a Richard Westbrook, com Albuquerque a assumir a liderança da corrida. No entanto, foi uma situação temporária, com o português a entrar nas boxes para um serviço completo, entregando o carro ao seu colega de equipa, Ricky Taylor, isto quando faltava pouco mais de uma hora para o fim da prova com 100 minutos de duração. Os Cadillac #01 (Bourdais) e #02 (Earl Bamber) tiveram de regressar para um Drive Through por terem excedido a velocidade máxima na via das boxes.

Nesta fase tínhamos o Acura #60 (Jarvis) na frente, com o #31(Deani) na perseguição e o #10 (Taylor) a fechar o top 3. O stint não começou da melhor forma para Taylor que perdeu o lugar para Westbrook, caindo para quarto lugar.

Por esta altura já João Barbosa estava ao volante do #33, na sexta posição. Um toque entre os GTD ameaçou a interrupção da corrida, mas apenas se tratou de um falso alarme e na frente Jarvis mantinha-se na frente de Derani, pressionado por Westbrook, Taylor e Kamui Kobayashi no #48 (K. Kobayashi / J. Johnson).

Com 40 minutos para o fim da corrida, o #31 voltou para as boxes para o que seria, teoricamente, a última paragem da tarde. Não demorou muito até que o líder da corrida, o #60, entrasse nas boxes para a sua última paragem, seguindo-se o #01, #5, #02 e o #10, já quando tinham passado quase dez minutos desde a paragem do #31. Depois das paragens nas boxes, era o #10 de Taylor na liderança, depois de ter largado do sétimo e último lugar nos DPi. Taylor era seguido de Westbrook (#5) e Jarvis (#60), cuja estratégia de parar mais cedo não resultou.

A luta entre o #10 e o #5 foi animando a frente do pelotão enquanto que nos GTD Pro a luta entre o Porsche #79 (J. Andlauer / A. Picariello) e o Porsche #9 de Nasr, sorriu ao primeiro com o Lamborghini #63 (A. Caldarelli / M. Bortolotti) a despromover o #9 para o terceiro lugar. Pouco depois o “Lambo” de Bortolotti passou para a frente da corrida. Nos LMP2 , mantinha-se o #52 na frente e em LMP3 era o #36 na liderança, com João Barbosa no quinto posto no seu #33. Também nos GTD o Mercedes #57 aguentava o ataque do McLaren #59.

A luta entre o #10 e o #5 aqueceu quando faltavam dez minutos para o fim da corrida, com um toque entre os dois carros, quando tentavam dobrar o LMP3 de Barbosa e a diferença entre ambos os carros era de apenas meio segundo, com o #31 a cinco segundo desta luta, ainda no pódio, uma posição que parecia assegurada, dada a distância para o #48 de Kobayashi. A cinco minutos do fim a equipa do #31 entendeu que as contas foram mal feitas e teve de regressar às boxes para um Splash and Dash. Ter sido o primeiro a parar não compensou. Na frente a luta era renhida e os tempos por volta eram semelhantes.

Na entrada da última volta, Westbrook tentou tudo por tudo e ainda tocou em Taylor na entrada da curva 1. Ambos os carros ficaram desequilibrados, mas curiosamente foi o #10 a levar a melhor, com o #5 a entrar em pião, encerrando a questão da vitória na primeira corrida do ano.

Taylor, Albuquerque e a WTR conseguiram a pole para as 24h de Daytona, depois de terem largado de sétimo lugar. Em segundo lugar ficou o #5 da JDC Miller MotorSports e a fechar o top 3, ficou o #48 da Ally Cadillac. O Acura #10 deu uma prova de força, mostrando excelente eficiência no consumo de combustível e uma boa gestão de pneus. Do lado dos Cadillac, o #5 mostrou estar muito bem enquanto os Cadillac Racing desiludiram, também prejudicados com os Drive Through. O #48 da Ally também mostrou bom andamento e temos tudo para um grande espetáculo no próximo fim de semana.

Em LMP2, vitória para #52 da PR1 Mathiasen Motorsports, que esteve na frente durante a grande maioria da corrida. Em LMP3 foi o #36 da Andretti Autosport a vencer, também com uma excelente corrida, em GTD-Pro um excelente último stint de Bortoloti deu a vitória e a pole para o Lamborghini #63 da TR3 Racing e em GTD foi o Mercedes #57 da Winward Racing a levar a melhor.

Numa corrida de 24h tudo pode acontecer, mas já temos claramente algumas tendências. Acura, especialmente o #10 tem argumentos de sobra para os Cadillac, em LMP2 as equipas americanas parecem ter vantagem sobre as europeias, e nos GT, quer nos Pro quer nos GTD para já a tendência mostra a Porsche e a Lamborghini com alguma vantagem. Mercedes e até McLaren mostraram argumentos interessantes enquanto os Corvette, os BMW e principalmente os Ferrari estiveram muito discretos. As equipas têm agora uma semana para rever a matéria e preparar a grande prova.

