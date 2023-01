IMSA, Daytona: E agora Acura, vamos a Le Mans? | AutoSport

Quem tem capacidade para vencer em Daytona, tem de ser considerado capaz de vencer em Le Mans. Foi por isso que a IMSA e o ACO uniram esforços para criar uma convergência já muito falada nos últimos dias.

Em Daytona tivemos a primeira amostra do que os novos carros LMDh são capazes e para já, há motivos para estarmos entusiasmados. Dos 9 carros que iniciaram a corrida, quatro terminaram na volta do líder. Foram concluídas 783 voltas, contra as 761 voltas do ano passado. Significa que os novos carros, apesar de alguns contratempos, estão minimamente preparados para enfrentar uma prova de 24 horas. De todas as marcas representadas na prova inaugural do IMSA, Acura e Cadillac foram aquelas que melhor enfrentaram as dificuldades da prova. A Acura, já sabemos, venceu a corrida de forma clara. Curiosamente, a Acura e a única marca que não tem planos para correr no WEC. Porsche (estreia agridoce, com bom ritmo, mas com dificuldades na fiabilidade) e Cadillac (boa primeira corrida) vão tentar este ano a vitória no WEC e em Le Mans, enquanto a BMW (péssima estreia) vai apenas em 2024 para o campeonato do mundo. Assim, surge a pergunta: E para quando a Acura.

A marca já entendeu que tem uma máquina vencedora, tal como tinha com o AXR-05. Desde a sua introdução em 2018 que o Acura DPi venceu 16 vezes (em 42 possíveis) e 47 pódios e três títulos em cinco épocas.

Para este ano apresentaram um novo carro, com um motor novo, chassis novo e uma filosofia nova, e o resultado para já é uma vitória inquestionável em Daytona. Como já foi noticiado, a HPD dos EUA responsável pelo desenvolvimento do carro, diz que a decisão final é da Honda, a WTR, agora com a Andretti, já mostrou interesse em ir a Le Mans e esta aliança dá todas as garantias de poderem ser competitivos em qualquer palco. Resta apenas a Honda decidir-se. Mas é uma pena que o carro de uma marca vencedora de Daytona (três vezes consecutivas) não possa tentar a sua sorte em Le Mans.