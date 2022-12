IMSA: CrowdStrike Racing une esforços com Algarve Pro Racing para 2023 em LMP2 | AutoSport

A CrowdStrike Racing vai dar um salto competitivo no Sportscar Championship do IMSA em 2023 com um novo desafio em LMP2. Juntamente com a experiência da equipa portuguesa Algarve Pro Racing a operar a equipa, estream-se no desafio nas 24 Horas de Daytona nos dias 28 e 29 de janeiro.

A CrowdStrike Racing with Algarve Pro Racing (APR) irá disputar as rondas da Endurance Cup do campeonato norte-americano para a nova temporada. George Kurtz, Ben Hanley, Matt McMurry e Esteban Gutierrez serão os pilotos aos comandos do Oreca LMP2 #4 para as quatro provas que compõem o calendário da Endurance Cup: as 24 Horas de Daytona, 12 Horas de Sebring, 6 Horas do ‘The Glen’ e o as 10 Horas de Petit Le Mans.

Foto: JB Photopress/José Bispo