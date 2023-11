IMSA: CrowdStrike Racing by APR aponta ao título dos LMP2 em 2024 | AutoSport

O antigo piloto da Meyer Shank Racing na classe GTP vai competir na próxima época do WeatherTech Sportscar Championship da IMSA aos comandos do Oreca LMP2 com a CrowdStrike Racing, operada pela Algarve Pro Racing.

O piloto norte-americano regressou à categoria rainha do campeonato de resistência da IMSA fazendo dupla com Tom Blomqvist no Acura AR-06 da Meyer Shank Racing, mas após o final do programa da equipa, Braun vai competir no carro operado pela Algarve Pro Racing na classe LMP2 ao lado de George Kurtz.

No seu primeiro ano de competição com a designação CrowdStrike Racing by Algarve Pro Racing teve uma boa estreia, tendo vencido duas corridas, incluindo no final de temporada em Petit Le Mans, terminando em segundo lugar da classificação desta classe. Para 2024, George Kurtz dará as boas-vindas a Colin Braun para as sete corridas da época, depois de terem alcançado a melhor classificação entre os LMP2 Pro-Am nas 24 Horas de Le Mans deste ano, juntamente com James Allen no carro da Algarve Pro Racing, e conquistaram recentemente o título no GT World Challenge America Pro-Am.Os objetivos para da CrowdStrike Racing by APR no IMSA em 2024 são repetir a vitória na Endurance Cup e garantir o segundo Jim Trueman Award consecutivo para Kurtz, o bilhete para competir em Le Mans em 2025, assim como vencer à classe o campeonato.

Stewart Cox, diretor de equipa da Algarve Pro Racing explicou que “como equipa, estamos satisfeitos com a forma como decorreu a temporada de 2023 da CrowdStrike Racing by APR, mas já estamos a avançar com a intenção de, na próxima época, ganhar os títulos LMP2 do WeatherTech SportsCar Championship da IMSA. Perdemos o título deste ano por apenas alguns pontos e sabemos exatamente porquê, por isso vamos voltar com uma abordagem ligeiramente diferente que, segundo todos os cálculos e dados, nos colocará na melhor posição possível para ganhar o campeonato e também defender a Michelin Endurance Cup”.

Foto: LAT Images/Richard Dole