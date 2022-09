IMSA: Corrida decisiva para Filipe Albuquerque em Petit Le Mans | AutoSport

Vai ter lugar este fim-de-semana em Atlanta a última corrida da temporada do Campeonato Norte Americano de Resistência com as 10h de Petit Le Mans. Filipe Albuquerque enfrenta uma corrida decisiva para a conquista do título que lhe escapou a época passada. Na liderança do Campeonato, mas somente com 19 pontos de vantagem, o piloto português precisa de ficar à frente dos seus mais diretos adversários para conseguir o tão desejado título.

Uma corrida de tudo ou nada, que se repete pelo segundo ano consecutivo e onde Filipe Albuquerque, Ricky Taylor e Brendon Hartley esperam levar o Acura até ao lugar mais alto do pódio: “Vai ser uma corrida de nervos e caótica para todos. Estamos exactamente na mesma posição em que estávamos o ano passado, mas este ano, esperamos que no final, o título seja nosso. Vamos dar o nosso melhor para procurar a vitória, sabendo, no entanto, que basta ficar à frente do carro #60”, começou por explicar.

A corrida será um espectáculo imperdível, até porque a chuva e o vento que são esperados em Atlanta durante o fim-de-semana podem ditar as regras do jogo, onde a sorte pode ter um papel preponderante: “Vamos estar todos nos limites e isto é de facto muito interessante. Dois anos seguidos onde o campeonato se decide na última corrida e logo nestas condições. Vai ser uma lotaria, mas espero no final conseguir o objectivo a que nos propusemos!”, continuou o piloto português.

Filipe Albuquerque tem um currículo invejável com títulos e vitórias nos mais variados campeonato e provas, mas falta no seu palmarés o título americano: “Sou uma pessoa optimista por natureza por isso quero acreditar que este ano será nosso”, concluiu.

A corrida está prevista arrancar no sábado, 1 de Outubro, pelas 17.10h e terá transmissão integral online em: https://www.imsa.com/tvlive/