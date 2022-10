IMSA: Conhecidos os novos colegas de equipa de Filipe Albuquerque | AutoSport

Filipe Albuquerque vai manter-se na WTR aos comandos do novo Acura ARX-06 para a época 2023 e já sabe que colegas vai ter nas provas de longa duração.

Albuquerque ficou muito perto de vencer o campeonato IMSA no fim de semana passado mas já trabalha na próxima época, com o novo carro à disposição. Ricky Taylor vai manter-se como seu colega de equipa a tempo inteiro, mas há novidades nas corridas de longa duração.

Louis Délétraz, assumirá a vaga que era de Will Stevens nas três provas de resistência mais longas da equipa do ano – Daytona, Sebring, e Road Atlanta e Brendon Hartley, que esteve com a equipa na última ronda do ano, irá competir nas 24h de Daytona de 2023. Os quatro pilotos vão competir ao volante do novíssimo e eletrificado ARX-06 com o objetivo de alcançar uma sexta vitória à geral para a Wayne Taylor Racing nas 24h de Daytona.

“Estou realmente feliz por ser colega de equipa do Ricky”, disse Filipe Albuquerque. “Ele é uma estrela”. Um piloto e um ser humano completo. Ele é muito rápido ao volante e já ganhou muito. Temos lutado pelo campeonato todos os anos, e a parceria está a funcionar. É bom ter Brendon como meu colega de equipa e com Louis a bordo para as provas de endurance, não podíamos ser mais fortes”.

“É um momento emocionante no mundo do endurance” continuou Albuquerque. “Tantos grandes fabricantes e pilotos estão a chegar e é tão excitante assistir. Entrar nesta era com uma competição mais diversificada significa que sou um felizardo por estar envolvido no desenvolvimento de um carro novo com um fabricante de topo como a Acura e a HPD. A fusão de duas séries com a possibilidade de uma equipa trazer um carro da IMSA para Le Mans e vice-versa, vai ser interessante ver as diferentes mentalidades na pista. Todos querem estar envolvidos de alguma forma. É bom para o desporto”.