IMSA: Como fazer uma volta em Daytona (Vídeo)

Estamos a caminhar a passos largos para a primeira grande prova do ano de resistência. As 24h de Daytona, agendadas para o fim do mês, marcam o início do campeonato IMSA. Este ano já temos participação lusa confirmada com Filipe Albuquerque na WTR e provavelmente João Barbosa que ser irá estrear num LMP3. Recorde como é pilotar em Daytona à boleia de Renger Van Der Zande: