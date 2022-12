IMSA, Christian Fittipaldi: “João Barbosa foi o meu colega preferido” | AutoSport

Nas corridas de endurance, é preciso uma grande sintonia com o(s) colega(s) de equipa. Só assim se pode estar mais próximo do sucesso. E é geralmente neste tipo de competição que se encontram as parcerias mais sólidas e duradouras. Christian Fittipaldi escolheu João Barbosa como o seu melhor colega de equipa.

Quando Fittipaldi terminou a sua carreira nos monolugares, virou-se para os sportscar e acabou por encontrar João Barbosa no seu caminho e a dupla luso-brasileira tornou-se numa das melhores dos campeonatos americanos de resistência.

Numa entrevista ao autosport.com, Fittipaldi falou dessa parceira, considerado Barbosa o seu colega de e equipa preferido:

“Nessa altura, o João e eu, éramos mais velhos e tínhamos muita experiência em diferentes classes em diferentes séries. Aceitámos o facto de que quando o carro não estava bem ou quando éramos derrotados na pista, tínhamos de ter um final forte e marcamos os pontos, o que sabíamos que iria fazer a diferença no final do ano. E não cometer nenhum erro na pista, isso ajudou-nos definitivamente muito”.

“O que era bom com João é que basicamente após compreendermos as nossas diferenças no carro, o que ele gostava e o que eu gostava, havia muito dar e receber entre nós. Sempre que não podia ser à sua maneira e que ia um pouco mais para o meu lado, ele ainda conseguia pilotar o carro. E sempre que não estava 100% à minha maneira, nunca voltei às boxes dizendo ´Não consigo conduzir isto, é impossível´. Normalmente, 95% das vezes fiz a qualificação e comecei a corrida, depois ele fazia a segunda metade da corrida. Ele terminou sempre, por isso chegávamos à pista sabendo que todo o fim-de-semana ia ser assim. Tudo estava mais orientado para mim até à qualificação e depois talvez tudo estivesse um pouco mais orientado para ele para a corrida. Isso fazia parte do nosso sucesso, compreendíamo-nos muito bem um ao outro”.