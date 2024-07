IMSA, Chevrolet Grand Prix no Canadá: Filipe Albuquerque termina em 5º

Filipe Albuquerque disputou este fim de semana o Chevrolet Grand Prix no Canadá com Daniel Goldburg no Oreca LMP2 #22 da United Autosports.

O piloto português entrou em pista para substituir Paul di Resta ausente noutra competição. Apesar de terem largado da segunda posição da grelha, a dupla de pilotos não foi além do quinto lugar final.

Um resultado que não espelha as ambições da equipa, mas que acabam por traduzir as peripécias de corrida: “Não foi o resultado que queríamos, mas o possível dadas as circunstâncias. Perdemos uma posição nas boxes e apesar do andamento ser bom, as ultrapassagens no trânsito não correram bem. Tive algum azar no primeiro turno. O segundo correu melhor, mas a posição em pista já era o quinto lugar e não foi possível recuperar”, explicou o piloto de Coimbra.

Concluída esta corrida extracampeonato, Filipe centra agora atenções na jornada de Road América do Campeonato Norte Americano de Resistência que acontece a 3 e 4 de agosto.