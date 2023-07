IMSA, Canadian Tire Motorsport Park: Acura #60 vence, Filipe Albuquerque consegue o segundo lugar | AutoSport

Mais uma emocionante corrida no Canadian Tire Motorsport Park. Num fim de semana dominado pela Acura, foi o carro #60 (T. Blomqvist / C. Braun) da Meyer Shank Racing acabou por vencer, depois de conquistar a pole ontem. O carro #10 (R. Taylor / F. Albuquerque) da WTR acabou por terminar em segundo lugar, depois de Filipe Albuquerque ter estado em posição privilegiada para vencer. A sorte da corrida sorriu ao #60, deixando o português a ter de se contentar com o segundo posto, com o BMW #25 (C. De Phillippi / N. Yelloly) a completar o top 3.

Os Acura tomaram conta dos acontecimentos, com o #60 na liderança no primeiro turno de corrida, seguido do #10 e do Cadillac #31 da Whelen Engineering (P. Derani / A. Sims). A corrida seguia a um ritmo forte, mas sem grandes mudanças na ordem estabelecida depois da largada.

Na primeira paragem vimos também mudança de pilotos e Filipe Albuquerque assumiu os comandos do Acura e lançou-se ao ataque do primeiro lugar. Mas chegou o primeiro Full Course Yellow (FCY) depois de um violento incidente com o Aston Martin #23 da Heart of Racing, que levou a jogadas estratégicas. O #60 teve uma paragem nas boxes lenta e Filipe Albuquerque agarrou a liderança nessa fase e por aí se manteve, até que a WTR foi inteligente na sua aposta à entrada da última hora de corrida, querendo ser a primeira a parar para beneficiar de um possível FCY na reta final da corrida.

Ainda antes disso um momento assustador para o BMW #24 (P. Eng / A. Farfus) que ia embatendo com violência um carro de serviço que estava em pista. Por pouco não se deu um desastre e o carro foi penalizado com um Drive Through.

A aposta da WTR resultou e uma volta depois de Albuquerque ter parado, novo FCY, com um LMP3 a fazer pião e a motivar uma breve interrupção da corrida. O pelotão foi reagrupado e Filipe Albuquerque estava em oitavo, com o depósito cheio, a sete segundos da liderança com a maioria dos pilotos a ter de parar ainda para reabastecer. Albuquerque começou a ganhar terreno e só precisava de ir de esperar pelo momento certo para passar, ou que os adversários fossem às boxes. Alguns foram, mas pouco depois novo FCY a 35 minutos do fim, que estragou as contas ao #10. O #60 seguia na frente e tinha poupado combustível e não precisou de ir às boxes para um reabastecimento final. Assim, os últimos minutos seriam de ataque para Albuquerque tentar a vitória. Quando as bandeiras verdes foram mostradas, o #60 colocou um ritmo forte em pista, enquanto o piloto luso do Acura #10 ficou estranhamente para trás. O #60 foi cavando o fosso e Albuquerque nunca teve resposta, talvez com os pneus já longe da melhor condição.

A corrida acabou por terminar mais cedo, com um FCY final depois de um toque entre o Cadillac #01 (péssima corrida) e o BMW #24 de Farfus, que atirou o Cadillac contra as proteções da pista. A corrida acabou sob FCY e a Meyer Shank festejou a vitória.

A Corvette Racing conseguiu a sua primeira vitória na GTD Pro desde Sebring 2022, com Antonio Garcia e Jordan Taylor a conquistarem as honras da classe. A vitória na da classe GTD foram para o BMW M4 GT3 #1 da Paul Miller Racing de Bryan Sellers e Madison Snow, que aumentaram a sua liderança em termos de pontos. Felipe Fraga e Gar Robinson, da Riley, triunfaram da classe LMP3, apesar do contacto no final da corrida entre Fraga e o Ligier #30 Jr III Racing de Garett Grist, então líder da classe.