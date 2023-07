IMSA, Canadian Tire Motorsport Park: Acura #60 faz a pole, Albuquerque larga do segundo lugar | AutoSport

A Acura confirmou o favoritismo e conquistou a pole no Canadian Tire Motorsport Park. Tom Blomqvist foi o mais rápido na sessão de qualificação, com Ricky Taylor, colega de Filipe Albuquerque, a conseguir o segundo tempo, e Pipo Derani a fechar o top 3.

Depois dos treinos livres, ficava a ideia no ar que os Acura teriam vantagem para esta qualificação. O #60 da Meyer Shank Racing (T. Blomqvist / C. Braun) liderou o primeiro treino livre, com o tempo de 1:07.341, seguido do Cadillac #31 da Whelen Engineering (P. Derani / A. Sims) e do Acura #10 da WTR (R. Taylor / F. Albuquerque). No segundo treino livre, foi o #10 a ficar com o melhor registo, com o #60 a ficar em segundo posto e o Porsche #7 (M. Campbell / F. Nasr) a fechar o top3.

A sessão de vinte minutos de qualificação dos GTP começou de forma calma, com os pilotos a irem para a pista de forma gradual. No #10, Filipe Albuquerque ficava nas boxes a ver o que o seu colega Ricky Taylor ao volante do Acura da WTR. E foi Taylor que começou no topo da tabela de tempos, seguido de Derani e Nasr, numa fase em que os pilotos iam ainda aquecendo os pneus. Mas Taylor foi o primeiro a entrar no segundo nove, o primeiro tempo mais representativo desta sessão Derani baixou o registo de Taylor e entrou no segundo seis, seguido de perto por Taylor, com Nasr a completar o top 3. Taylor regressou ao primeiro lugar da tabela, entrando no segundo cinco. Os tempos iam caindo de forma gradual, mas parecia haver três candidatos à pole: Taylor, Derani e Nasr. Mas Augusto Farfus, no BMW #24 juntou-se à festa, tal como Tom Blomqvist que foi para o topo da tabela, quando faltavam dez minutos para o fim da sessão.

Depois de 15 minutos intensos, os últimos cinco ficaram para as últimas tentativas dos pilotos mais lentos, mas o top 3 manteve-se inalterado com Blomqvista a conquistar a pole, seguido de Taylor e Derani.

Nos LMP3, João Barbosa viu o seu colega de equipa Lance Willsey fazer o sexto tempo na qualificação.

Resultados AQUI