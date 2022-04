IMSA/Campeonato Norte Americano de Resistência: Filipe Albuquerque em Long Beach | AutoSport

Tem lugar este fim-de-semana de 8 e 10 de Abril a terceira jornada do Campeonato Norte Americano de Resistência. Filipe Albuquerque está de partida para Long Beach onde se irá juntar a Ricky Taylor no Acura da Wayne Taylor Racing para conseguir o melhor resultado possível num circuito que sabe não ser o ideal para a sua máquina.

A ocupar a segunda posição nas contas do campeonato, o objetivo passa por conseguir ser o melhor Acura em pista e, ao mesmo tempo, minimizar as diferenças para os Cadillac que são efectivamente os favoritos na pista californiana.

“Não nos esperam facilidades, isso é certo, mas vamos com tudo para esta prova. Já venci em Long Beach, não com este carro, mas conheço bem as particularidades da pista. Sabemos exatamente onde perdemos para os nossos adversários e vamos procurar contrariar esses ‘handicaps’ e fazer o melhor possível nas 1h40m de prova”, começou por explicar.

Até porque nada pode ser dado como certo à partida. Às vezes o que parece impossível passa a ser uma realidade: “E temos de acreditar nisso e no poder da nossa equipa, do nosso carro e do nosso profissionalismo e resiliência. Queremos amealhar o maior número de pontos para o campeonato, sermos os melhores Acura e não nos deixarmos intimidar pelo favoritismo dos Cadillac”, rematou o piloto de Coimbra confiante num bom resultado.

O fim-de-semana de competição começa na sexta-feira, dia 8 com a realização dos treinos livres e qualificação. A corrida acontece já na madrugada de domingo, dia 10 pelas 1h. Pode acompanhar tudo em imsa.com