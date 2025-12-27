IMSA: Calendário com 11 rondas e novidades na Endurance Cup
A IMSA WeatherTech SportsCar Championship revelou o calendário completo para a temporada de 2026, que é composto por 11 provas disputadas entre janeiro e outubro. A época terá início com as tradicionais 24 Horas de Daytona, de 24 a 25 de janeiro, e encerrará com o Petit Le Mans, em Road Atlanta, a 3 de outubro.
Antes do arranque oficial, os testes de pré-temporada “Roar Before the 24” decorrerão também em Daytona, entre 16 e 18 de janeiro, antecedendo o evento inaugural do ano.
O formato da temporada mantém-se muito semelhante ao de 2025, com apenas uma modificação de relevo: a prova de Indianapolis regressa ao formato sprint de duas horas e quarenta minutos, tal como sucedido na edição de 2024.
No que respeita à IMSA Michelin Endurance Cup, composta por corridas de longa duração, mantém-se o total de cinco rondas. A principal novidade é a inclusão de Road America, que passa a receber uma prova de seis horas, agendada para o fim de semana de 2 de agosto.
Calendário IMSA 2026
Road Before the 24, Daytona (Flórida) – 16 a 18 de janeiro 2026
24 Horas de Daytona (Flórida) – 24-25 janeiro 2026
12 Horas de Sebring (Flórida) – 21 março 2026
Long Beach (Califórnia) – 18 abril 2026
Laguna Seca (Califórnia) – 3 maio 2026
Detroit (Michigan) – 30 maio 2026
Watkins Glen (Nova Iorque) – 28 junho 2026
Canadian Tire Motorsport Park (Ontário, Canadá) – 12 julho 2026
Road America (Wisconsin) – 2 agosto 2026
VIR (Virgínia) – 23 agosto 2026
Indianápolis (Indiana) – 20 setembro 2026
Petit Le Mans, Road Atlanta (Geórgia) – 3 outubro 2026
Provas da Endurance Cup 2026
24 Horas de Daytona (Flórida) – 24-25 janeiro 2026
12 Horas de Sebring (Flórida) – 21 março 2026
Watkins Glen (Nova Iorque) – 28 junho 2026
Road America (Wisconsin) – 2 agosto 2026
Petit Le Mans, Road Atlanta (Geórgia) – 3 outubro 2026
