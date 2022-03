IMSA: Cadillac Racing mais rápida no TL1 | AutoSport

A Cadillac Racing começou melhor na preparação para as 12h de Sebring. Renger van der Zande assinou o melhor registo no treino de abertura do Mobil 1 Twelve Hours of Sebring de sábado, colocando a Chip Ganassi Racing e Cadillac no topo da tabela. Van der Zande levou a melhor sobre o #60 da Meyer Shank Racing, com Tom Blomqvist a ficar a 0,758 segundos da frente.

Earl Bamber colocou o seu Cadillac no top3, à frente do #48 da AXR de Mike Rockenfeller, com Pipo Derani a completar os cinco primeiros no #31. Louis Deletraz, no LMP2 Oreca #8 da Tower Motorsport foi o mais rápido da sua categoria, tal como Colin Braun da CORE autosport em LMP3. A BMW M Team RLL liderou nos GTD Pro com o BMW M4 GT3 #24 de Nick Yelloly a ficar no topo da sua classe. Em GTD foi o Mercedes #57 da Winward Racing a ser a referência.

Nas contas dos portugueses, Filipe Albuquerque viu o seu #10 a ficar com o sétimo tempo em DPi e na geral, enquanto João Barbosa ficou na quarta posição em LMP3 no #33 da Sean Creech Motorsport.

Tempos Online AQUI