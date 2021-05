IMSA: Cadillac na frente, Filipe Albuquerque logo a seguir | AutoSport

Começou bem o fim de semana para Filipe Albuquerque e a WTR. O piloto português e o seu colega de equipa Ricky Taylor foram segundos no primeiro treino livre do fim de semana para Mid-Ohio, a pouco mais de 0.3 seg. do Cadillac #31 de Pipo Derani e Felipe Nasr.

O brasileiro com o seu Cadillac Action Express Racing DPi-V.R fez o melhor registo de 1:11.846 na sessão de uma hora, ultrapassando Ricky Taylor no #10 Acura ARX-05 por 0,375 segundos. Dane Cameron colocou o segundo Acura DPi no top-3, graças a um tempo de 1:12.501no #60 Meyer Shank Racing.

Jack Hawksworth, que vai tentar a sua terceira vitória consecutiva na classe em Mid-Ohio, liderou o GT Daytona, graças ao tempo de 1:20.513 no seu Lexus RC F GT3 da Vasser Sullivan.

Em LMP3 o Ligier JS P320 Nissan #54 da CORE autosport de Colin Braun, que foi um décimo mais rápido do que Oliver Askew no Ligier da Andretti Autosport. Em quinto na classe ficou o #33 de João Barbosa no Ligier da Sean Creech Motorsport.

O segundo treino decorrerá às 13:50 e a qualificação às 17:20, hora portuguesa. A corrida está agendada para às 19:40 de domingo.