IMSA: Cadillac mais rápida no Warm Up | AutoSport

É provavelmente a sessão com menos importância deste fim de semana, mas ainda assim foram mais quilómetros acumulados na preparação para a corrida de mais logo e da prova de 24h. Earl Bamber estabeleceu o tempo mais rápido no Warm Up para a corrida de qualificação desta tarde para a Rolex 24 em Daytona, colocando Chip Ganassi Racing no topo da tabela de tempos.

O #02 da Chip Ganassi, agora Cadillac Racing foi o mais rápido da sessão, com o tempo de 1:34.131, depois de 11 voltas feitas ao traçado. O #01 da mesma equipa ficou 0.3 seg. do melhor registo, com o terceiro tempo a ficar também para o “Caddy”, desta feita o #05 da JDC Miller MotorSports. O melhor Acura foi o #10 de Filipe Albuquerque a mais de um segundo da referência.

Em LMP2 foi o #68 da G-Drive Racing By APR a fazer o melhor tempo (1:36.268), em LMP3 foi #36 da Andretti Autosport a ficar na frente (1:42.403), com o #33 da Sean Creech Motorsport a ficar com o quarto tempo na sua classe. EM GTD Pro foi o Lamborghini #68 da TR3 Racing a ficar com o melhor tempo (1:45.647) com o melhor GTD a ser o McLaren #70 da inception racing.

A corrida de qualificação está agendada para as 19h.

Resultados do Warm Up AQUI