IMSA: Cadillac confirma parceria com Wayne Taylor Racing

A Cadillac Racing estabeleceu oficialmente uma parceria com a Wayne Taylor Racing (WTR) para o Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar de 2025, onde a WTR irá utilizar dois Cadillac V-Series.R na categoria GTP. Juntamente com a Action Express Racing, a Cadillac terá três carros para a temporada completa. A parceria WTRAndretti com a Andretti Global no programa Acura GTP vai terminar, com a Cadillac a solicitar que a equipa regresse ao nome WTR para honrar a sua história com a General Motors.

A Wayne Taylor Racing, que correu pela última vez para a Cadillac em 2020, tem uma história de sucesso com a GM, incluindo várias vitórias em grandes corridas de resistência. A Action Express Racing continuará como Cadillac Whelen com o nº 31 V-Series.R, tendo vencido os campeonatos de equipes e pilotos de 2023. Os pilotos para a nova formação serão anunciados mais tarde, com alguns pilotos atuais da WTRAndretti possivelmente contratados para a HRC. Não se sabe ainda qual será o futuro de Filipe Albuquerque.

A Cadillac também anunciou que a Hertz Team JOTA irá realizar um programa V-Series.R de dois carros no Campeonato Mundial de Resistência da FIA a partir de 2025.