IMSA: Cadillac anunciou os seus pilotos | AutoSport

Já são conhecidos os homens do volante para o projeto LMDh da Cadillac. São três caras conhecidas e já associadas à marca americana e uma novidade.

Com 2023 a aproximar-se a passos largos, começam a chegar todas as semanas mais novidades sobre os Hypercars / LMDh, com a próxima época a marcar o arranque da categoria GTP no IMSA, com os novos LMDh a entrarem em cena. A Cadillac já anunciou os seus artistas para a próxima época e há três nomes lógicos e uma surpresa.

Renger van der Zande e Sebastien Bourdais, que competem no Cadillac #01 da Chip Ganassi Racing, continuarão como companheiros de equipa no Cadillac V-LMDh Chip, também preparado Ganassi Racing. Pipo Derani vai manter-se na Action Express Racing, que preparará o segundo Cadillac, com a companhia de Alexander Sims. Os pilotos adicionais para corridas de longa distância no calendário 2023 do IMSA, que começa em Daytona, de 28 a 29 de janeiro, serão anunciados mais tarde.

Sims é uma meia surpresa, pois já estava inserido numa equipa do grupo GM, sendo piloto da Corvette Racing. No entanto, será uma estreia para o piloto britânico, que nunca correu em protótipos no IMSA. Aliás, é preciso recuar até 2012 para vermos uma participação do britânico em protótipos, no ELMS e nas 24h de Le Mans.

Os restantes já são “prata da casa”. Pipo Derani já foi campeão com a AXR, van der Zande corre nos Estados Unidos desde 2016 e Bourdais foi fazendo corridas de protótipos desde 2014, sendo que em 2020 começou a fazer épocas a tempo inteiro. É um alinhamento fortíssimo, com quatro pilotos de alto nível, numa aposta forte da marca americana.