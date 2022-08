IMSA: Brendon Hartley junta-se a Filipe Albuquerque e Ricky Taylor na decisão do título | AutoSport

Brendon Hartley vai partilhar os comandos do Acura ARX-05 #10 com os líderes do Weathertech Sportscar Championship do IMSA Ricky Taylor e Filipe Albuquerque na última corrida do ano em Petit Le Mans, pela equipa Wayne Taylor Racing.

A prova de 10 horas decide o título do campeonato norte-americano de resistência, marcando ainda o fim da classe Daytona Prototype International (DPi) antes da passagem da competição para o novo formato híbrido LMDh e com a nova classe GTP do IMSA em 2023.

Esta será a quarta participação de Hartley na corrida de Petit Le Mans e o piloto diz-se satisfeito pela oportunidade de competir pela Wayne Taylor Racing. “Estou muito satisfeito por me juntar à Wayne Taylor Racing em Petit Le Mans”, disse Hartley. “Já competi contra eles muitas vezes no passado e é claro que sabem como vencer corridas e campeonatos. Quando Wayne me chamou há algumas semanas, aproveitei a oportunidade, especialmente tendo Ricky e Filipe como companheiros de equipa. Já fiz Petit algumas vezes e é uma prova especial para mim, já que foi a corrida em que fiz a minha estreia na resistência norte-americana em 2012. É uma pista dura, ‘old school’, que todos os pilotos adoram. Sei que a WTR está na luta pelo campeonato, o que acrescenta um pouco de pressão, mas estou disposto a isso. Já comecei a comunicar com os engenheiros e os meus novos colegas de equipa que me estão a dar toda a informação necessária para me ajudarem a subir rapidamente de ritmo”.

Filipe Albuquerque e Ricky Taylor chegam ao final da época na liderança do campeonato na classe DPi, com 19 pontos de vantagem sobre Tom Blomqvist e Oliver Jarvis.

A Wayne Taylor Racing e Konica Minolta vão anunciar o seu alinhamento de pilotos na classe GTP para a temporada 2023 do IMSA após a corrida de Petit Le Mans.