IMSA: BoP revisto para Sebring | AutoSport

O Balance of Performane dos GTP no IMSA foi revisto para a ronda de Sebring. Em relação à primeira corrida do ano, os Acura ganharam 24 kg ,sendo agora o protótipo mais pesado da grelha.

Segue-se o Porsche (1048kg), o BMW (1040kg) e por fim o Cadillac (1038kg). Quanto à potência máxima, embora os limites de RPM tenham permanecido inalterados, o limite máximo de potência foi aumentado dos 500 kW iniciais em Daytona, também para diferentes níveis entre os fabricantes. Tanto a BMW como a Cadillac terão agora uma potência máxima de 513 kW (697 CV), com a Porsche a 517 kW (702 CV) e a Acura a 520 kW (707 CV).

Quanto à energia por stint, a Acura ficou 917 MJ, BMW e Cadillac com 905 MJ e a Porsche com 912 MJ, com taxas de reabastecimento de energia de stint ajustadas para equalizar os tempos de reabastecimento dos quatro fabricantes.