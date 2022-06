IMSA: BMW revela o seu LMDh | AutoSport

Depois da fase de testes a BMW revelou imagens do LMDh construído em parceria com a Dallara que vai competir no Sportscar Championship do IMSA na próxima época. Designado por BMW M Hybrid V8, o protótipo foi mostrado com as míticas cores branca e azuis da divisão M da marca germânica, sendo ainda uma pintura provisória.

O chefe da BMW M Motorsport tinha anteriormente confirmado que o LMDh da marca será equipado com uma versão turbo do seu motor V8 de 4 litros, anteriormente utilizado no programa de fábrica no DTM, com o sistema híbrido que será usado pelos LMDh.

“O trabalho da minha equipa foi fazer com que o BMW M Hybrid V8 parecesse um BMW, e aproveitar todas as oportunidades de o ser também em pista”, disse Michael Scully, Diretor Global Automotive do BMW Group Designworks. “O design está enraizado no ADN da BMW de desempenho propositado e eficiente, e o caráter arrojado e determinado do exterior invoca os BMW turbo, agora unida com um motor elétrico híbrido otimizado. A pintura celebra os 50 anos do M, comemorando os grandes carros da história da BMW no IMSA, enquanto ‘escondem’ de forma única a geometria e as tecnologias exteriores do BMW M Hybrid V8 viradas para o futuro durante a fase crítica de desenvolvimento em pista do projeto. Se olharmos de perto, vamos descobrir vários vencedores das 24 Horas de Daytona, bem como o primeiro carro GTP no IMSA construído propositadamente desde 1981, o BMW M1/C”.

O agora apresentado BMW M Hybrid V8 vai disputar a nova classe GTP do IMSA, enfrentando os novos LMDh da Cadillac, Acura e Porsche, para além da Lamborghini em 2024.